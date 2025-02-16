США грозит мощное землетрясение магнитудой 9 баллов, могут погибнуть более 14 тысяч человек

Елена Волкова

Погибнут более 14 тысяч человек... Более насколько? Зато число разрушенных полностью зданий будет более миллиона... Автор - соизмеряй хотя бы сам эти цифирки. Не может быть при таких разрушениях такое количество жертв! Тем более цунами и всё прочее количество жертв увеличит в разы! Если уж печатаете такую инфу, то хоть немного размышлять нужно!