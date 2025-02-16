США грозит мощное землетрясение магнитудой 9 баллов, могут погибнуть более 14 тысяч человек Юлия СоколоваБританское издание Daily Mail опубликовало тревожный сценарий, согласно которому США грозит мощное землетрясение магнитудой 9 баллов.
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