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США грозит мощное землетрясение магнитудой 9 баллов, могут погибнуть более 14 тысяч человек

США грозит мощное землетрясение магнитудой 9 баллов, могут погибнуть более 14 тысяч человек

США грозит мощное землетрясение магнитудой 9 баллов, могут погибнуть более 14 тысяч человек Юлия СоколоваБританское издание Daily Mail опубликовало тревожный сценарий, согласно которому США грозит мощное землетрясение магнитудой 9 баллов.

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Комментарии
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Елена Волкова
Погибнут более 14 тысяч человек... Более насколько? Зато число разрушенных полностью зданий будет более миллиона... Автор - соизмеряй хотя бы сам эти цифирки. Не может быть при таких разрушениях такое количество жертв! Тем более цунами и всё прочее количество жертв увеличит в разы! Если уж печатаете такую инфу, то хоть немного размышлять нужно!
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