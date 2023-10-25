Королева Иордании Рания обвинила Запад в "вопиющих двойных стандартах"

Королева Иордании Рания обвинила западных лидеров в "вопиющих двойных стандартах" за неспособность осудить гибель мирных жителей в результате израильских бомбардировок в секторе Газа на фоне того, что война Израиля с ХАМАС угрожает дестабилизировать отношения между лидерами США и арабских стран.