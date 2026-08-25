❗️ Мошенники начали атаковать учителей в преддверии 1 сентября Аферисты звонят педагогам и предлагают принять участие в несуществующем конкурсе «Лучший учитель».
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❗️ Мошенники начали атаковать учителей в преддверии 1 сентября Аферисты звонят педагогам и предлагают принять участие в несуществующем конкурсе «Лучший учитель».
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