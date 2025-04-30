Индонезия депортировала россиянина, обвиняемого в хищении более 100 млн рублей

Индонезия выдала России подозреваемого в присвоении и легализации свыше 100 млн рублей. Благодаря совместной работе Интерпола и правоохранителей двух стран, преступник, скрывавшийся с 2014 года, был задержан в аэропорту Денпасара и доставлен в Москву.