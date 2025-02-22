Сергей Гармаш вспомнил немецкую тюрьму

+ A — На фестивале в Сочи показали премьеру спорной оперы Бетховена На 18-м Зимнем международном фестивале искусств в Сочи представили премьеру «Фиделио» – единственной оперы Бетховена и самого спорного его произведения.
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