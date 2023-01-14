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ФИФА открыла дисциплинарное дело против сборной Аргентины за поведение игроков после ЧМ в Катаре

ФИФА открыла дисциплинарное дело против сборной Аргентины за поведение игроков после ЧМ в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение возбудить дисциплинарное дело против Аргентинской футбольной ассоциации за предполагаемые поведение игроков национальной команды во время празднования победы на чемпионате мира 2022 года.

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