ФИФА открыла дисциплинарное дело против сборной Аргентины за поведение игроков после ЧМ в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение возбудить дисциплинарное дело против Аргентинской футбольной ассоциации за предполагаемые поведение игроков национальной команды во время празднования победы на чемпионате мира 2022 года.
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение возбудить дисциплинарное дело против Аргентинской футбольной ассоциации за предполагаемые поведение игроков национальной команды во время празднования победы на чемпионате мира 2022 года.
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