В марте 2026 года загорелся объект оборонной компании в чешском Пардубице. В августе последовали взрыв и пожар на предприятии EMCO в Болгарии, пожар со взрывом на площадке KNDS Ammo Italy, поджог помещения Milrem Robotics в Таллине и предотвращённое нападение на производство Skyeton в Словакии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Е «Джамшут, веди се...
- A Самооккупация соз...
- ЛЛ «Джамшут, веди се...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым