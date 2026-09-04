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Аргументы и Факты

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Жителя Кубани арестовали спустя 32 года после двойного убийства

Жителя Кубани арестовали спустя 32 года после двойного убийства

В Кузбассе 52-летнему гражданину Краснодарского края выдвинули обвинение в причастности к гибели двух девушек, происшедшей 32 года назад.

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