БлокнотРУ Бывший глава немецкой разведки Ханс-Георг Маасен заявил, что потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский мог находиться в нетрезвом состоянии во время встречи с Дональдом Трампом.
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