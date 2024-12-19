«Не выпускали»: украинский солдат рассказал о побегах из лагеря НАТО

Военнопленный ВСУ Гутник заявил, что украинцев заперли в лагере НАТО в Чехии Военнослужащих Вооруженных сил Украины заперли на территории лагеря НАТО в Чехии во время обучения саперов, рассказал мобилизованный в Харькове солдат ВСУ Роман Гутник, попавший в плен.