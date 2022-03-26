«Действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации». Роскомнадзор требует от YouTube вернуть доступ к видео в аккаунте Минобороны

https://www.ixbt.com/news/2022/03/27/dejstvija-administracii. Роскомнадзор требует от администрации видеохостинга YouTube снять ограничения с одной из видеозаписей на канале Минобороны РФ, а также объяснить причины их введения.
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