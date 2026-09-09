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Жители Алтая продолжают делать накопления, несмотря на снижение ставок

Жители Алтая продолжают делать накопления, несмотря на снижение ставок

Эксперт объяснил, почему люди не отказываются от сберегательной стратегии и куда могут направиться деньги в ближайшие месяцы Жители Алтайского края и Республики Алтай сохраняют интерес к накоплениям даже при постепенном снижении ставок по вкладам.

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