Турции разрешили не соблюдать часть санкций против России

Турцию освободили от санкций США в отношении Газпромбанка. О разрешении не соблюдать часть ограничений рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, его цитирует Bloomberg По словам представителя республики, Турция может продолжать рассчитываться за российский газ через Газпромбанк.
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