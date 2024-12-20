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Турции разрешили не соблюдать часть санкций против России

Турции разрешили не соблюдать часть санкций против России

Турцию освободили от санкций США в отношении Газпромбанка. О разрешении не соблюдать часть ограничений рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, его цитирует Bloomberg По словам представителя республики, Турция может продолжать рассчитываться за российский газ через Газпромбанк.

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