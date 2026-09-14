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Нефть в плюсе: Brent — дороже 108$, WTI — 103$ на фоне перебоев с поставками

Нефть в плюсе: Brent — дороже 108$, WTI — 103$ на фоне перебоев с поставками

Котировки нефти демонстрируют рост на фоне эскалации напряжённости и сбоев в логистике поставок. К 12:00 мск фьючерсы на Brent достигли 107,91 доллара за баррель (плюс 3,15 процента к уровню закрытия предыдущих торгов), контракты на WTI — 102,61 доллара (плюс 2,56 процента).

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