Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Червоный Яр в Запорожской области.
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