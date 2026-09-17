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Царьград

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Ху Сицзинь предупреждает: ЕС рискует конфликтом с Китаем

Ху Сицзинь предупреждает: ЕС рискует конфликтом с Китаем

Бывший главный редактор Global Times Ху Сицзинь выразил опасение, что Евросоюз, ухудшая отношения с Россией и США, может столкнуться с торговым конфликтом с Китаем.

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