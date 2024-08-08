10 вещей, которые не так опасны для человека, как принято считать

Компьютерный человек. Люди боятся многих вещей. Зачастую подобные страхи иррациональны, вызваны раздуванием истерии вокруг них в средствах массовой информации и не имеют ничего общего с реальной опасностью.
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