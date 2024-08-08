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10 вещей, которые не так опасны для человека, как принято считать

10 вещей, которые не так опасны для человека, как принято считать

Компьютерный человек. Люди боятся многих вещей. Зачастую подобные страхи иррациональны, вызваны раздуванием истерии вокруг них в средствах массовой информации и не имеют ничего общего с реальной опасностью.

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