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Родственники рассорились из-за дома родителей, который им достался в наследство. Один брат потребовал долю у другого

Родственники рассорились из-за дома родителей, который им достался в наследство. Один брат потребовал долю у другого

Брат мужа поссорился со своим братом из за родительского дома  Почему так происходит, если встает вопрос о разделе имущества, особенно родительского, в семье начинаются раздоры.

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