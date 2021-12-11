Родственники рассорились из-за дома родителей, который им достался в наследство. Один брат потребовал долю у другого

Брат мужа поссорился со своим братом из за родительского дома Почему так происходит, если встает вопрос о разделе имущества, особенно родительского, в семье начинаются раздоры.
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