Эксперты: дефицит дизельного топлива в мире не ослабнет в ближайшие месяцы

Глобальный дефицит дизельного топлива вряд ли заметно ослабнет до 2027 года, а цены могут продолжить рост, сообщили опрошенные Reuters эксперты.
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