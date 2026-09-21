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Эксперты: дефицит дизельного топлива в мире не ослабнет в ближайшие месяцы

Эксперты: дефицит дизельного топлива в мире не ослабнет в ближайшие месяцы

Глобальный дефицит дизельного топлива вряд ли заметно ослабнет до 2027 года, а цены могут продолжить рост, сообщили опрошенные Reuters эксперты.

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