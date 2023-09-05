Минтруд сообщил о росте уровня занятости в России

Вовлеченность в занятость в России за последние 1,5 года значительно увеличилась. Об этом в ходе выступления на V Форуме социальных инноваций регионов заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, передаёт РИА Новости.