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Минтруд сообщил о росте уровня занятости в России

Минтруд сообщил о росте уровня занятости в России

Вовлеченность в занятость в России за последние 1,5 года значительно увеличилась. Об этом в ходе выступления на V Форуме социальных инноваций регионов заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, передаёт РИА Новости.

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