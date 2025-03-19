Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Наркоман живёт своими галлюцинациями.Украина уже побед...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Не захотели на западе в декабре 2022 года прислушаться к тому что требовал Путин для безопасности России - так поч...Украина уже побед...
  • Надежда
    Зегеббельс отлично понимает, что участь его незавидна, потому от страха не выходит из наркотического дурмана и только...Украина уже побед...

Беглые борцы с Путиным на Западе стали не нужны

Беглые борцы с Путиным на Западе стали не нужны

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Одна за другой статьи в западной либеральной прессе о том, как плохо обращаются с «российскими» эмигрантами, сбежавшими от «кровавого режима Путина», в Европе и Америке… Фото:AP То в Испании, понимаешь, у них проблемы – время пребывания по визам закончилось, а обещанного вида на жительство или политического убежища не дают… Ну с Испанией еще куда ни шло – вокруг полно европейских «цивилизованных» стран, можно из одной в другую мотаться, правда не до бесконечности, но по кругу поколесить какое-то время можно… Куда хуже обстоят дела у тех, кто нелегально (и легально при Байдене, пользуясь специальным приложением в интернете) въехал в США и подал там прошение на получение убежища.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Работать они не хотят, не любят и не умеют. Ну кто ни будь вообще видел когда ни будь еврея с совковой лопатой в руках? Я никогда не видел.
Ответить
19 час.
наверх