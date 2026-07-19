Насыщенный событийный календарь, создание транспортной и туристской инфраструктуры - главные факторы развития туризма в регионе

В рамках рабочей поездки в регион полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев провел выездное совещание по развитию туристического потенциала с губернатором Станиславом Воскресенским и представителями туротрасли Ивановской области.
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