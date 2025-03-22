В России прошел уникальный эксперимент по фиксации сигналов мозга при кремации

При проведении кремации не было зафиксировано никаких признаков проявления страха у умерших. Эксперимент, предположительно проведенный в московском крематории в 1996 году, вызвал скептическую реакцию со стороны специалистов.
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