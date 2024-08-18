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Заменит ли нейросеть живого архитектора?

Заменит ли нейросеть живого архитектора?

Путешествуя по Волге на «АРХ Пароходе», российские архитекторы пытались уловить контуры и сущность городов будущего и успокаивали друг друга тем, что в обозримой перспективе искусственный интеллект заменить их не сможет Главными темами на «АРХ Пароходе» в этом году стали цифровизация и применение искусственного интеллекта в строительстве, а также архитектура будущегочитайте на monocle.

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