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Иван Ургант неожиданно обратился к россиянкам

Иван Ургант неожиданно обратился к россиянкам

Шоумен Иван Ургант последние 2 года редко появляется в медийном пространстве. Однако последние несколько дней Ургант проявил активность в соцсетях.

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Комментарии
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Mark Kapustin
По барабану…….
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18 час.
НМ
Наталия Москаленко
Нечего им делать на экране! Они свой выбор сделали! И Михеева слащавая кривляка потихоньку пролезает на экран! Зачем пускают! Брысь!
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СО
Сергей О
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