Шоумен Иван Ургант последние 2 года редко появляется в медийном пространстве. Однако последние несколько дней Ургант проявил активность в соцсетях.
Иван Ургант неожиданно обратился к россиянкам
Комментарии
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Mark Kapustin
По барабану…….
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18 час.
НМ
Наталия Москаленко
Нечего им делать на экране! Они свой выбор сделали! И Михеева слащавая кривляка потихоньку пролезает на экран! Зачем пускают! Брысь!
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16 час.
СО
Сергей О
Как лебезит лишь бы пустили к кормушке сволочню
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2 час.
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