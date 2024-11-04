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Можин заявил о желании Запада понять развитие экономики РФ под давлением санкций

Можин заявил о желании Запада понять развитие экономики РФ под давлением санкций

Крупные западные страны хотят понять, как российская экономика справляется с давлением санкций, и по этой причине они могли быть заинтересованы в отправке в РФ миссии Международного валютного фонда (МВФ).

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