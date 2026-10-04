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На Алтае подросток угнал мотоцикл и бросил, когда в нем закончился бензин

На Алтае подросток угнал мотоцикл и бросил, когда в нем закончился бензин

В Усть-Коксинском району 34-летний житель поселка Тюгурюк сообщил об угоне своего мотоцикла "Ирбис-200".

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