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Царьград

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Путин поддержал участие России в обновлении рекомендаций ЮНЕСКО

Путин поддержал участие России в обновлении рекомендаций ЮНЕСКО

Марина Киселева, призер конкурса "Директор года России", на встрече с Владимиром Путиным предложила обновить рекомендации ЮНЕСКО 1966 года.

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