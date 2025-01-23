Трамп назвал «печальное и забавное» решение Байдена

Трамп посчитал печальным решение Байдена не помиловать себя Новый президент США Дональд Трамп выразил сожаление в связи с тем, что его предшественник Джо Байден не помиловал самого себя перед тем, как покинуть пост главы государства, передает телеканал Fox News.
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