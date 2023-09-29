НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Медведев о настрое на концовку сезона: «Мотивация, может быть, чуть ниже. Но как только выходишь на корт, тебя уже не волнует, что «Большого шлема» еще долго не будет»

«В конце сезона уже нет «Больших шлемов», следующий только в новом году. Небольшая акклиматизация – но завтра уже должно быть лучше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх