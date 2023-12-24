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Царьград

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Прокуратура Владимира завела дела на УК, которые не наладили уборку снега и наледи

Прокуратура Владимира завела дела на УК, которые не наладили уборку снега и наледи

В ходе рейдов сотрудники надзорных органов обнаружили нарушения более чем по 70 адресам. Владимирская прокуратура начала штрафовать управляющие компании, которые плохо убирают территории возле многоквартирных домов.

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