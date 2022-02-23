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18 прекрасных соседей, которые попадаются далеко не каждому

18 прекрасных соседей, которые попадаются далеко не каждому

Жизнь без соседей, пожалуй, возможна только на необитаемом острове или на Марсе. Поэтому, пускай у всех будут такие соседи, как в этой теплой и хорошей подборке.

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