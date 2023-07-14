Доминирование биткоина опустилось до 50%

В последние недели курс XRP испытал впечатляющий скачок, продемонстрировав рост почти на 70%. Этот внезапный рост можно объяснить значительным решением суда по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple Labs, создателей XRP.
В последние недели курс XRP испытал впечатляющий скачок, продемонстрировав рост почти на 70%. Этот внезапный рост можно объяснить значительным решением суда по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple Labs, создателей XRP.
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