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Доминирование биткоина опустилось до 50%

Доминирование биткоина опустилось до 50%

В последние недели курс XRP испытал впечатляющий скачок, продемонстрировав рост почти на 70%. Этот внезапный рост можно объяснить значительным решением суда по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple Labs, создателей XRP.

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