ФАС выявила сговор на рынке страховых услуг

ФАС России выявила сговор на рынке страховых услуг. Служба усматривает в действиях АО «Банк Русский Стандарт», АО «Русский Стандарт Страхование» и АО «Зетта Страхование» признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве.
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