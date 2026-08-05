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Русская весна

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ФАС выявила сговор на рынке страховых услуг

ФАС выявила сговор на рынке страховых услуг

ФАС России выявила сговор на рынке страховых услуг. Служба усматривает в действиях АО «Банк Русский Стандарт», АО «Русский Стандарт Страхование» и АО «Зетта Страхование» признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили в ведомстве.

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