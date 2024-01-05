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Отец Карлсена о читерстве: «На высшем уровне это действительно проблема, но не такая серьезная, как некоторые думают»

«Думаю, что читерство – это то, о чем нам надо говорить. Особенно в онлайн-шахматах, где обманывать намного легче.

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