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Ласицкене о нейтральном статусе: «Мы с 2017 года выезжали на таких условиях. Все знали, что у нас нет другого выхода соревноваться с сильнейшими»

«Считаю ли я уместным выступать под нейтральным флагом? Мы с 2017 года выезжали на таких условиях, но все вокруг прекрасно понимали, что мы россияне.

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