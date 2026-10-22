The European Union will shun crude oil and natural gas produced from fields in the Arctic, recommending that these “stay in the ground” under its new Arctic strategy released this week.
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