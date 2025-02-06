В Ла Лиге заявили, что РПЛ на шаг впереди в проведении предматчевых мероприятий: «В России люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию»

«Я могу сказать, что мы тесно сотрудничаем со сферой энтертейнмент, считаем важным элементом, ведь матч идет не только 90 минут, мы хотим, чтобы люди проводили больше времени.
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