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Intel задумалась о продаже земельных участков в США ради экономии средств Корп...

Intel задумалась о продаже земельных участков в США ради экономии средств Корп...

Intel задумалась о продаже земельных участков в США ради экономии средствКорпорация Intel сейчас проводит реструктуризацию активов и пытается найти новых собственников для некоторой части из них, поэтому судьба свободных земельных участков, принадлежащих компании, не стала исключением.

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