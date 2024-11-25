Intel задумалась о продаже земельных участков в США ради экономии средств Корп...

Intel задумалась о продаже земельных участков в США ради экономии средствКорпорация Intel сейчас проводит реструктуризацию активов и пытается найти новых собственников для некоторой части из них, поэтому судьба свободных земельных участков, принадлежащих компании, не стала исключением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)