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PNAS: события на Солнце грозят ослаблением озонового слоя и повреждением ДНК

PNAS: события на Солнце грозят ослаблением озонового слоя и повреждением ДНК

Протонные штормы, совпавшие с ослаблением геомагнитного поля Земли, вызывают опасение среди ученых. Согласно исследованию, опубликованному в журнале PNAS, эти явления могут создать угрозы для человеческого здоровья.

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