Подразделения ВСУ за сутки более 60 раз обстреляли территорию ДНР

Украинская армия продолжает обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в отчете представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинская армия продолжает обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в отчете представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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