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Подразделения ВСУ за сутки более 60 раз обстреляли территорию ДНР

Подразделения ВСУ за сутки более 60 раз обстреляли территорию ДНР

Украинская армия продолжает обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в отчете представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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