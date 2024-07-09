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В Татарстане в результате ДТП погибли два человека

9 июля в 00.39 на 1139 км автодороги М-7 "Волга" (Актанышский район) на месте производства дорожных работ, 36-летний водитель автомобиля KIA, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, при перестроении совершил наезд на дорожное ограждение, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN.

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