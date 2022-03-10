Уэстбрук стал вторым после Робертсона разыгрывающим в истории НБА, который набрал 23 тысячи очков

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук в среду добрался до отметки в 23 тысячи очков за карьеру. В матче с «Рокетс» (130:139 ОТ) в активе Расселла 30 очков, теперь на его счету 23 029 очков, он занимает 33-е место в общем списке НБА.
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