В Сорокском районе произошел пожар

Вчера вечером в доме 75-летнего жителя села Дэркэуцы Сорокского района произошел пожар. Сорокские сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) ликвидировали пожар, но не смогли спасти хозяина дома.
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