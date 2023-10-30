Ненависть к русским на Украине — это минимум на 20 лет. А то и навсегда

В России до сих пор никто не знает, как проводить денацификацию, и что это такое Дмитрий Родионов Фото: ТАСС Материал комментируют: Александр Дмитриевский Лариса Шеслер Денацификация Украины может продлиться 20 лет, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.