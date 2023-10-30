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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Ненависть к русским на Украине — это минимум на 20 лет. А то и навсегда

Ненависть к русским на Украине — это минимум на 20 лет. А то и навсегда

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Комментарии
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59
Она была всегда! Есть и будет! Это хохлоскот!
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2 д.
k
kraft54
хохлобыдлу надо постоянно напоминать,что они только быдло.Если хохол умнеет,то он становится рксским.
Ответить
1 д.

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