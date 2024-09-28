Заграждения от «русского морского десанта» на пляжах Одессы и области поглотил песок Украинские «активисты» бьют тревогу по поводу ситуации с «оборонительными укреплениями» на береговой линии в Одессе.
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Заграждения от «русского морского десанта» на пляжах Одессы и области поглотил песок Украинские «активисты» бьют тревогу по поводу ситуации с «оборонительными укреплениями» на береговой линии в Одессе.
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