«Атон» вводит комиссию за хранение валюты на брокерских счетах

Комиссия составит 5% годовых.фото: pixabay.com/frycyk01--> Инвестиционная компания «Атон» с 26 июля введет комиссию за хранение на брокерском счете долларов США и евро, с 29 июля — швейцарских франков и фунтов стерлингов в размере 5% годовых.