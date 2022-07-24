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«Атон» вводит комиссию за хранение валюты на брокерских счетах

«Атон» вводит комиссию за хранение валюты на брокерских счетах

Комиссия составит 5% годовых.фото: pixabay.com/frycyk01--> Инвестиционная компания «Атон» с 26 июля введет комиссию за хранение на брокерском счете долларов США и евро, с 29 июля — швейцарских франков и фунтов стерлингов в размере 5% годовых.

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