В Барнауле "фитоняшка" после тренировки украла в раздевалке кошелек и купила еды

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы В Алтайском крае клиентка одного из фитнес-клубов украла у другой посетительницы кошелек, в котором находились банковские карты, более двух тысяч рублей, два серебряных кольца, браслет и серьги, сообщает региональное МВД.