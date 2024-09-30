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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле "фитоняшка" после тренировки украла в раздевалке кошелек и купила еды

В Барнауле "фитоняшка" после тренировки украла в раздевалке кошелек и купила еды

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы В Алтайском крае клиентка одного из фитнес-клубов украла у другой посетительницы кошелек, в котором находились банковские карты, более двух тысяч рублей, два серебряных кольца, браслет и серьги, сообщает региональное МВД.

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