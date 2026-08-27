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Казанда яңа гастрономик рекорд куйдылар

Казанда яңа гастрономик рекорд куелды – чәкчәктән Татарстанның иң зур байрагын ясадылар. Авырлыгы – 300 килограмм, зурлыгы 2 метрга 3 метр булган татлы ризык «Туган авылым» комплексында тәкъдим ителде.

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