Рогов сообщил, что ВСУ закрепились на севере Урожайного в ДНР после двух недель тяжелейших боев

По его словам, противник понес большие потериУкраинская армия спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев смогла закрепиться на севере поселка Урожайное в ДНР, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, противник понес большие потериУкраинская армия спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев смогла закрепиться на севере поселка Урожайное в ДНР, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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