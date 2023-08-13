Daily Storm

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Рогов сообщил, что ВСУ закрепились на севере Урожайного в ДНР после двух недель тяжелейших боев

Рогов сообщил, что ВСУ закрепились на севере Урожайного в ДНР после двух недель тяжелейших боев

По его словам, противник понес большие потериУкраинская армия спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев смогла закрепиться на севере поселка Урожайное в ДНР, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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